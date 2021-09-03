Son dakika | Böbrek kumpasına bakanlık el attı: CHP’den zehir zemberek sözlerle istifa etti

CHP'li Vehbi Yaşar

BÖBREK NAKLİ SKANDALINDA ŞOK İSTİFA

SABAH'ın Ankara Yenimahalle Belediyesi'ndeki baskı ve tehditle bir işçinin böbreğinin Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun "Yeğenimiz" diye tanıttığı başka bir işçiye nakledilmesi skandalının ardından Belediye Meclisi'nden "şok" bir istifa haberi geldi. "Belediye başkan yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Fethi Yaşar'dan habersiz hiçbir şey yapamaz" diyen CHP Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Vehbi Yaşar zehir zemberek bir açıklamayla partisinden istifa etti.

SABAH'ın haberleri üzerine istifa kararı verdiğini söyleyen ve vicdanının sesini dinleyen Yaşar açıklamasında böbrek nakli skandalından başkan Fethi Yaşar'ın habersiz olmasının düşünülemeyeceğini belirterek "Başkan yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu başkan Fethi Yaşar'dan habersiz hiçbir şey yapamaz" vurgusu yaptı. Yaşar istifa mektubunda CHP'li belediye yönetimine şu suçlamaları yöneltti:

YENİMAHALLE'DE TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR A.Ş YÖNETİMİ MEVCUTTUR"

Değerli dostlar; Dik ve onurlu bir şekilde yaklaşık 2,5 senedir birlikteyiz arkadaşlar. Bu sürede hiçbir zaman alavere dalavere ve entrikalar da bulunmadım bulunmam da... Hiçbir olumsuz hamle içinde olmadım. Tüm uyarılarıma rağmen, bireysel hamlelerime rağmen üvey evlat muamelesi gördüğüm aşikardır. Millet İttifakı Yenimahalle'de belediye yetkilileri tarafından yara almıştır ve rencide edilmiştir. Tam teşekküllü bir A.Ş. yönetimi mevcuttur. Ben Fethi Yaşar ismine laf söylemedim, söylemem de... Söyleyenlerle biz küsüz siz barışıksınız.Pasif bir kukla meclis üyesi olmak istemem. Biat kültürü, taklacılık ve liyakatsizlik benim siyasetimde yoktur. Başkanlık sistemine karşı olup aynı zamanda egalize olunmaz.Saygı gördüğüm makama saygıda kusur etmem. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gaflet ve dalalet içinde olmamalarını dilerim, belki bu vesileyle kendilerine gelirler ve ayılırlar. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizden helallik istiyorum ve gün ve an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.Sevgi ve sağlıklı kalınız.

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