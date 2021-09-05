Polisten kaçan sürücü hayattan koparmıştı... İrem’in kahreden hikayesi

Kimse yoktu yanında. Bilinci yerindeydi, 'Anne çok acıyor, iğneler de fayda etmiyor' diyordu ama gitti işte. Ne yaşam dolu, ne eğlenceliydi. Çok başarılı bir kızdı, çok hayalleri vardı. Öldü yavrum. Her şey eksik kaldı. Nasıl geçecek bu hayat? Suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.