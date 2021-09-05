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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil 18 il için sağanak uyarısı! Marmara Bölgesi için 'sarı' alarm
Giriş Tarihi: 5.9.2021 20:47 Son Güncelleme: 5.9.2021 20:56

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil 18 il için sağanak uyarısı! Marmara Bölgesi için 'sarı' alarm

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil 18 il için sağanak uyarısı! Marmara Bölgesi için ’sarı’ alarm

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul dahil 18 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. MeteoUyarı sisteminde ise bazı iller için sarı kodlu uyarı verildi. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; yarın İstanbul'un da aralarında olduğu 18 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. MeteUyarı sisteminde ise Marmara Bölgesi için sarı kodlu uyarı verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun sarı kodlu uyarı yaptığı iller şu şekilde:

Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Manisa, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.

Sağanak uyarı yapılan iller ise şu şekilde:

Bolu, Bilecik, Yalova, Düzce, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa.

SARI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık,

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 6°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Düzce çevreleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Bolu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 14°C, 29°C

Az bulutlu

VAN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil 18 il için sağanak uyarısı! Marmara Bölgesi için 'sarı' alarm
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