SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil 18 il için sağanak uyarısı! Marmara Bölgesi için ’sarı’ alarm

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; yarın İstanbul'un da aralarında olduğu 18 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. MeteUyarı sisteminde ise Marmara Bölgesi için sarı kodlu uyarı verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
SON DAKİKA: HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının; kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun sarı kodlu uyarı yaptığı iller şu şekilde:
Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Manisa, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.
Sağanak uyarı yapılan iller ise şu şekilde:
Bolu, Bilecik, Yalova, Düzce, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa.
SARI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık,
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Düzce çevreleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Bolu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık