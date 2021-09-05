SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil 18 il için sağanak uyarısı! Marmara Bölgesi için ’sarı’ alarm

SARI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı