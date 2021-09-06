Adil ve sürdürülebilir bir küresel barışın temini için, çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır.

Ne BM, ne de başka bir uluslararası örgüt, uluslararası terörizmin ortak kabul gören bir tanımını yapma konusunda başarılı olabilmiştir.

Bugün dünyada, ağır aksak işleyen birçok uluslararası kurum var. Bu kurumlar, hiçbir zaman adil olmadı ve uluslararası hegomanya arayışına ve büyük güçlere hizmet etti.



En güçlü gördüğümüz ülkeler salgına teslim oldular. Salgının neden olduğu ekonomik tahribatta ortada.