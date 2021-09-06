CHP’li başkandan çaycı kadına taciz

CHP
'deki bir süre önce ardı ardı yaşanan taciz
ve tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez skandalın adresi, Erzurum
İl Başkanlığı oldu. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz
'un eşinden ayrılan ve geçimini sağlayabilmek için CHP İl Başkanlığı binasında çaycılık yapan bir kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Oğuz çaycı kadınla birlikte olmak istedi. Kadından istediği yanıtı alamayan Oğuz, kadına sürekli tacizde bulunmaya başladı. Başkan Oğuz'un sözlü tacizlerinden bunalan kadın yaklaşık bir ay önce, Oğuz'un konuşmalarını kayda aldı. Taciz olayı ile ilgili bilgi, CHP Genel Merkezi
'ne ulaşınca herhangi bir açıklama yapılmadan sessiz sedasız İl Başkanı Oğuz'un istifası alındı. 'TECAVÜZ EDERLER'
Parti içinde, il başkanına kumpas kurulduğu ve durumun taciz olmadığı söylense de tacize ilişkin ses kayıtları sosyal paylaşım sitesi YouTube
'a düştü. Kayıtlardaki konuşmalara göre, çaycı kadın
'ekmek mücadelesi verdiğini' söylemesine rağmen İl Başkanı Oğuz "Çok hoşuma gidiyorsun" diyerek tacizini sürdürüyor. Kayıtlarda, çaycı kadının yakınlarının kendisine "Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler" diye uyarıda bulunduğunu da ifade ediyor. Taciz skandalı sonrasında çaycı kadının para teklif edilmesine rağmen önce şikayetçi olduğu, ardından korkup şikayetini geri aldığı ancak daha sonra tekrar şikayet dilekçesi verdiği öğrenildi. ayrıca işinden olan kadının baskılar nedeniyle Erzurum'u terk etmek zorunda kaldığı da belirtildi.
İŞTE TACİZ KONUŞMALARI
İL BAŞKANI: Niye istemiyorsun.
KADIN: Başkanım sizle alakası yok. Ben böyle bir insan mıyım?
İL BAŞKANI: Ben diyorum ki benle bir kere beraber ol.
KADIN: Eee canım. Başka bir derdin var mıydı? O nasıl söz öyle.
İL BAŞKANI: Yanlış bir şey olmadığını görebilirsin ben görürüm ayrı bir şey ama niye bu kadar benden kaçıyorsun.
KADIN: Ben öyle bir insan değilim
İL BAŞKANI: Benden hiç duydun mu? Başkasıyla olduğumu görsen ben demem zaten.
KADIN: Ben hayat mücadelesinde bir insanım.
İL BAŞKANI: Ben biliyorum. Yanlış anlama ben senden faydalanayım değil.
KADIN: Faydalanmaya çalışıyorsunuz.
İL BAŞKANI: Saçmalama.
KADIN: Doğruya doğru.
İL BAŞKANI: Ben sana baştan söyledim benim hoşuma gidiyorsun. Ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun. Sana demedim mi. Hoşuma gitmesen ben seni ne yapacağım. Gerçekten çok hoşsun.
KADIN: Ben sizinle çalışıyorum onca söylentiye rağmen. Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler diye ben kimseyi dinlemedim. Ailem akrabam. Adınız çıkmış 9'a.
İL BAŞKANI: Neyim çıkmış neyimiz var ki.
KADIN: Benim numaram herkeste var. Kimse rahatsız etmiyor.
İL BAŞKANI: Ben buna da müsaade etmem. Senden önce 3 bayanla da çalıştım bir tanesine başımı kaldırıp bakmadım ciddi söylüyorum sende ayrı bir şey var çok hoşuma gidiyorsun.
KADIN: Bahane ederek mi eşyaları getirdiniz.
İL BAŞKANI: Hayır bahane etmedim.