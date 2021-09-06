Hayallerini gerçekleştirip gençlere örnek oldular

Murat ve Esmanur çifti, evlilik sürecinde yaşadıkları zorlukları sırt sırta vererek aşmayı başardı. Şimdi de ileri yaşlarına rağmen yarım kalan üniversite hayallerini gerçeklaştirdiler. Bilgisayar yazılımı şirketinin kapısına kilit vuran Murat Kaya
, yarım bıraktığı tıp fakültesinden mezun oldu. Eşi ilahiyat fakültesini bitirdi. İşte gençlere örnek çiftin hikâyesi...
İKİNCİ SINIFTA BIRAKTI
Murat Kaya... Lise yıllarında ağabeyinin çocuğu hastalandı. Hastanede yaşanan sıkıntılar, doktor olma hayalini ön plana çıkardı. İki aşamalı üniversite sınavını derece ile kazandı. Öğretmenlerinin yanlış yönlendirmesiyle Matematik
bölümüne kayıt yaptırdı. Üniversite 2'nci sınıfta tekrar sınava girdi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
'ni kazandı. Maddi imkansızlar yüzünden 2'nci sınıfta yarıda bıraktı. Bilgisayar alanına yoğunlaştı. 1994'te şirketini kurdu. Yazılımda başarılı oldu. İçişleri Bakanlığı
, Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve Genelkurmay Başkanlığı
'nda önemli projelere imza attı. Ama aklında hep yarım kalmış hikâyesi vardı. 2012'de "Üniversiteler Geri Dönüş Affı
" çıkınca eşiyle oturup önemli bir karar aldı. Bilgisayar şirketinin kapısına kilit vurdu. 45 yaşında tıp fakültesine döndü. Okudu ve doktor oldu. Şimdi mezunu olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kovid-19 servisinde doktor olarak görev yapıyor. Şimdi 54 yaşında. Tıp Uzmanlık Sınavı
'na (TUS) hazırlanıyor ve psikiyatri alanını istiyor. Esmanur Kaya
... Okumayı çok seviyordu, hep kütüphanedeydi. Murat Kaya ile evlilik kararı aldıklarında okumak istediğini söyledi. Eşi hep destek oldu. Ve kendisi de önemli bir karar aldı. atıldı. Esmanur Kaya, 2 yıllık ilahiyat bölümüne kayıt yaptırdığında dünyalar onun oldu. Çevresindekiler "Bu yaştan sonra ne yapacaksın, öğretmen mi olacaksın?" sözlerine kulak asıp derslerine yoğunlaştı. 90 yaşındaki hasta babası ile yakından ilgilenirken bir taraftan da ev işleriyle uğraştı. Ama pes etmeyerek mezun olmayı başardı. Şimdi Kuran kursu öğretmeni.
MURAT KAYA:
'İLK DERSLERDE HOCA SANDILAR'
"YAZILIMDA alanında önemli projelere de imza atmıştım. Ama sağlık sektöründeki hayata direk dokunuş var. Hasta size gelip derdini anlatıyor ve siz de yaşadığı sağlık sorunu karşısında çözüm arıyorsunuz. Bu sorununa çözüm bulabilmek klavyenin tuşlarında aradığın tatminin çok daha ötesinde bir tatmin duygusu veriyor. Okulun ilk günlerinde derslerde öğrenciler 'Hoca geldi' diyerek kendilerine çeki düzen veriyorlardı. Öğrenci olduğumu öğrenince şaşırıyorlardı."
ESMANUR KAYA:
ÜÇ EV KADININA ÖRNEK OLDU
"BANKADA üniversite harcını yatırdığımda kalbim duracak gibiydi. 'Bu yaştan sonra okuyup ne yapacaksın, öğretmen mi olacaksın?' diyenler oldu. Karacaören Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nde görev yapıyorum. Sabahları 2 kilometre yol yürüyerek köye gidiyorum. Kış aylarında kadınlara, yaz aylarında ise kız çocuklarına eğitim veriyorum. Köyde bulunan 3 ev kadınına açık lise okumalarına yönünde öncü oldum ve kayıtlarını yaptırdım. Liseyi bitirmek üzereler."