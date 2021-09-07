8 ayda 75.6 milyon yolcu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.



Buna göre; ağustos ayında havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 88 bin 337, dış hatlarda 64 bin 373'e ulaştı. Ağustos ayında üst geçişler ile birlikte toplam 179 bin 972 uçak trafiği gerçekleşti. Koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın ağustos ayında, 2019 yılının aynı dönemi seviyesine oldukça yaklaştı



AĞUSTOS AYINDA 2019 YILININ RAKAMLARINA YAKLAŞILDI



Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 825 bin 944, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 427 bin 184 oldu. Böylece ağustosta direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 277 bin 215 yolcuya hizmet verildi.



Ağustos 2019'da ise iç hatta 9 milyon 96 bin 569, dış hatta 14 milyon 150 bin 587 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 23 milyon 306 bin 872 milyon yolcuya hizmet verilmişti. Böylece 2021 yılında iç hatta 2019'un yüzde 97'si, dış hatta yüzde 67'si ve toplamda ise yüzde 78'i gerçekleşmiş oldu



Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise ağustos ayında iç hatlarda 95 bin 821 ton, dış hatlarda 290 bin 397 ton, toplamda ise 386 218 ton oldu.



İLH AĞUSTOS AYINDA 4.5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



İstanbul Havalimanı'na (İHL) ağustos ayında 31 bin 497 uçak iniş-kalkış yaparken iç hatlarda 1 milyon 472 bin 734 dış hatlarda 3 milyon 91 bin olmak üzer toplamda 4 milyon 563 bin 735 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'na ise ağustosta 3 bin 787 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 35 bin 284 uçak trafiği gerçekleşti.



SEKİZ AYDA YOLCU SAYISI 75 MİLYONU GEÇTİ



Ağustos ayı gerçekleşmeleri ile birlikte bu yılın sekiz aylık döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarına üst geçişlerle birlikte iniş-kalkış yapan uçak trafiği 888 bin 799 olarak gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 42 milyon 566 bin 654, dış hat yolcu trafiğinin 33 milyon 15 bin 818 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 75 milyon 664 bin 018 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 442 bin 843 ton, dış hatlarda 1.652.788 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 95 bin 631 tona ulaştı.



İLH'DE 8 AYDA 20.9 MİLYON YOLCU



İstanbul Havalimanı'nda sekiz aylık sürede, iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda 116 bin 97 olmak üzere toplam 163 bin 635 uçak; iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 26 bin 811 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise 190 bin 446 oldu.