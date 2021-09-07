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Giriş Tarihi: 7.9.2021 21:50 Son Güncelleme: 7.9.2021 21:52

HDP ile CHP arasındaki çatlak derinleşiyor! Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor

HDP ile CHP arasındaki çatlak derinleşiyor! Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor

Türkiye'de CHP ile HDP arasında gizli bir ittifak olduğu artık herkes tarafından bilinirken, ortaklar arasında son günlerde karşılıklı yapılan açıklamalar gizli ittifakta çatlak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu katıldığı bir programda CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP'nin kendi tabanının taleplerini bile yerine getiremediğini vurgulayan Katırcıoğlu, "Kürt sorunuyla ilgili yol haritanız nedir? Kılıçdaroğlu çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

HDP ile CHP arasındaki gizli ittifak, iki parti üyelerinin karşılıklı yaptıkları açıklamalarla sallantıya girdi. CHP ve HDP'li isimler sürekli birbirlerini hedef alırken, son olarak HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ittifak arasındaki çatlağı derinleştirecek ifadeler kullandı.

KATIRCIOĞLU'NDAN CHP'YE VE KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Katıldığı bir programda HDP ile CHP arasındaki ilişkilere değinen Katırcıoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu boş konuşmakla suçladı ve CHP'nin kendi tabanına ulaşamadığını vurguladı.

"KILIÇDAROĞLU İÇERİĞİ BOŞ LAFLAR ETTİ"

Katırcıoğlu, "Eğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizim oylarımızın önemi var ise, iktidara geldiğinizde Kürt sorunuyla ilgili yol haritanız nedir? Bunu ifade etsinler. Birkaç hafta oldu sanırım. Kılıçdaroğlu çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"CHP KENDİ TABANININ DA TALEPLERİNİ YERİNE GETİRECEK DURUMDA DEĞİL"

CHP ile HDP tabanının yakın olduğunu söyleyen Katırcıoğlu, "İstanbul'da dolaştığımda CHP'li seçmenlerin de HDP ile yakın olduklarını biliyorum. Bizimkiler de yakın sonuç olarak. Fakat CHP kendi tabanının da taleplerini yerine getirecek durumda değil bence. Ne yapacağını söylemeden siyaset üretmek mümkün mü? Ellerindeki imkanlara göre, CHP'nin oyu mu artıyor? Hayır artmıyor. Bizim CHP ile ilişkimiz sempati ilişkisidir. Doğrudur." dedi.

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HDP ile CHP arasındaki çatlak derinleşiyor! Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor
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