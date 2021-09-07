HDP ile CHP arasındaki çatlak derinleşti! Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor | Video

Türkiye'de CHP ile HDP arasında gizli bir ittifak olduğu artık herkes tarafından bilinirken, ortaklar arasında son günlerde karşılıklı yapılan açıklamalar gizli ittifakta çatlak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu katıldığı bir programda CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP'nin kendi tabanının taleplerini bile yerine getiremediğini vurgulayan Katırcıoğlu, "Kürt sorunuyla ilgili yol haritanız nedir? Kılıçdaroğlu çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.