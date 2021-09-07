Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sürprizi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

'MU VARYANTI 2 VAKADA GÖRÜLDÜ'

Bakan Koca, ilk olarak Kolombiya'da tespit edilen 'Mu' varyantına ilişkin yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Yeni bir tedbir anlamında değil şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı 'Mu' ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum ama bizim toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar tedbirleri, maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Koca, 18 yaşın üzerinde en az 1 doz aşı olanların oranının yüzde 80'lerde, 2 doz aşı olanların sayısının ise yüzde 62'lerde olduğunu belirterek, "Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için" dedi.