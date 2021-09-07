Son dakika: Çaycıyı taciz eden CHP’li başkan konuştu! Skandal savunma

İŞTE ORTAYA ÇIKAN KAYITTAKİ KONUŞMALAR

İL BAŞKANI: Niye istemiyorsun.

KADIN: Başkanım sizle alakası yok. Ben böyle bir insan mıyım?

İL BAŞKANI: Ben diyorum ki benle bir kere beraber ol.

KADIN: Eee canım. Başka bir derdin var mıydı? O nasıl söz öyle.

İL BAŞKANI: Yanlış bir şey olmadığını görebilirsin ben görürüm ayrı bir şey ama niye bu kadar benden kaçıyorsun.

KADIN: Ben öyle bir insan değilim

İL BAŞKANI: Benden hiç duydun mu? Başkasıyla olduğumu görsen ben demem zaten.

KADIN: Ben hayat mücadelesinde bir insanım.

İL BAŞKANI: Ben biliyorum. Yanlış anlama ben senden faydalanayım değil.

KADIN: Faydalanmaya çalışıyorsunuz.

İL BAŞKANI: Saçmalama.

KADIN: Doğruya doğru.

İL BAŞKANI: Ben sana baştan söyledim benim hoşuma gidiyorsun. Ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun. Sana demedim mi. Hoşuma gitmesen ben seni ne yapacağım. Gerçekten çok hoşsun.

KADIN: Ben sizinle çalışıyorum onca söylentiye rağmen. Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler diye ben kimseyi dinlemedim. Ailem akrabam. Adınız çıkmış 9'a.

İL BAŞKANI: Neyim çıkmış neyimiz var ki.

KADIN: Benim numaram herkeste var. Kimse rahatsız etmiyor.

İL BAŞKANI: Ben buna da müsaade etmem. Senden önce 3 bayanla da çalıştım bir tanesine başımı kaldırıp bakmadım ciddi söylüyorum sende ayrı bir şey var çok hoşuma gidiyorsun.

KADIN: Bahane ederek mi eşyaları getirdiniz.

İL BAŞKANI: Hayır bahane etmedim.