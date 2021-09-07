Son dakika | Ferhan Şensoy’un cenazesindeki yakışıksız konuşmaya tepki: Korsan beyanat!

İNANCI TİYATRONUN KARŞISINA KOYUP SİYASİ BİR ÇIKIŞ YAPMAK İSTEDİ

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un aramızdan ayrıldığı gün cenaze töreninde Cihat Tamer'in yaptığı konuşmaya tepkiler sürüyor. Tamer'in "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz." Sözleri merhumun cenazesinde hiç hoş olmadı. Cenazeye katılanların bile kendi aralarında homurdanmasına sebep olan ve 'Ne alakası var?' şeklinde yorumlanan sözlerine bir tepki de Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik'ten geldi.

Cihat Tamer