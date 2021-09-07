Son dakika: Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi

Son dakika haberi: Salgın ile mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında olan Türkiye aşılamada da örnek olmayı devam ettiriyor. Dün başlatılan yeni uygulama ile aşı olmayanlar PCR testi yaptıracak. Öğretmenler, okul ve servis personeli gibi gruplarda yer alanlar haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Özel sektörde çalışan işçiler ise haftada bir kez PCR testi yaptırmak zorunda.

Ayrıca konser, tiyatro ve sinema gibi yerlere gidenler ve toplu taşıma araçlarından yararlananlar en az 72 saat önce PCR testi yaptıracak.