TSK’da dev FETÖ operasyonu! Darbeci Semih Terzi’nin oğlu da gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde bu sabah operasyon için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden düğmeye basıldı. 44'ü muvazzaf 214 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de sabah 06.00'da operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltına alınma kararı verilen isimler arasında 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu da var.



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