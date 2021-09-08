Son dakika: 8 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 8 Eylül koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.
262 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 103 kişi ise iyileşti.
UYGULANAN AŞI SAYISI 100 MİLYONA YAKLAŞTI
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,60, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,31 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 648 bin 789, 2'nci dozda 39 milyon 298 bin 396 ve 3'üncü dozda 9 milyon 208 bin 878 olmak üzere toplam 99 milyon 582 bin 607 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: AŞILARIMIZI OLUP TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINI SAĞLAYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı.
8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 7 Eylül tarihinde 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 34 bin 402 kişi iyileşti.
UYGULANAN AŞI SAYISI 99 MİLYONA YAKLAŞTI
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,8, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 324 bin 643, 2'nci dozda 38 milyon 978 bin 541 ve 3'üncü dozda 9 milyon 122 bin 835 olmak üzere toplam 98 milyon 828 bin 646 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: ÖLÜMLERİ AZALTMALIYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" ifadelerine yer verdi.
İşte 7 Eylül verileri...
6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 6 Eylül tarihinde 301 bin 164 testte 20 bin 962 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 327 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 80,47, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 49 milyon 946 bin 816, 2'nci dozda 38 milyon 628 bin 745 ve 3'üncü dozda 9 milyon 28 bin 86 olmak üzere toplam 97 milyon 981 bin 595 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bitlis, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.
"SOSYAL HAREKETLİLİKLE RİSK ARTACAK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 20 bin 962. Kovid- 19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı, büyükşehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı, aşılarımızı tamamladığımız zaman Kovid- 19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" dedi.
İşte 6 Eylül Kovid-19 tablosu:
5 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 5 Eylül tarihinde 279 bin 63 koronavirüs testi yapıldı. Yeni vaka sayısı 19 bin 391 olurken, vefat sayısı da 269 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 24 bin 289 kişi iyileşirken, iyileşen sayısı günler sonra vaka sayısının üzerine çıktı.
UYGULANAN DOZ SAYISI 97 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 79,83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 97 milyon 113 bin 297'ye yükseldi.
OKULLARIN AÇILACAĞI GÜN ÖNCESİ BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılacağı günün hemen akebinde uyarılarda bulundu. Koca, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım." dedi.
5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 4 Eylül tarihinde 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825 doz aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.
YÜZ YÜZE EĞİTİME GÜNLER KALA KRİTİK MESAJ
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının 20 bin 33, can kaybının da 278 olduğuna dikkati çekerek, "İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül'de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
İşte 4 Eylül Kovid-19 verileri:
3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
3 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 857 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 oldu. Bir günde toplam 304 bin 530 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 527 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 79,26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti. Tabloya göre yüzde 59,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt takip etti.
YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.
2 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 2 Eylül tarihinde 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 20 bin 4 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 95 MİLYONU GEÇTİ
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 78,71, 2'nci doz ortalaması yüzde 60,65 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 854 bin 935, 2'nci dozda 37 milyon 645 bin 172 ve 3'üncü dozda 8 milyon 760 bin 897 olmak üzere toplam 95 milyon 565 bin 306 aşı uygulandı.
"ARTIŞLAR AŞI OLMAMIŞ KİŞİLERDEN KAYNAKLANIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka tabloları ve aşı: %78'imiz tek, %60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10'a yakını tam aşılı." ifadelerini kullandı.
2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 1 Eylül'de 302 bin 869 testte 23 bin 946 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 290 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 78,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 60,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 563 bin 507, 2'nci dozda 37 milyon 368 bin 108 ve 3'üncü dozda 8 milyon 661 bin 464 olmak üzere toplam 94 milyon 783 bin 884 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.
"TABLODA DURUM TIPKI BUGÜNKÜ GİBİ DEVAM EDERSE..."
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte 1 Eylül Kovid-19 tablosu:
31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
31 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 893 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 252 oldu. Bir günde toplam 297 bin 167 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 106 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 77,77 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59,75 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.
BAKAN KOCA'DAN ÇARPICI MESAJ
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.
KIRIKKALE MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ
Bakan Koca ayrıca Kırıkkale'nin de mavi kategoriye geçtiğini duyurdu. Koca, "Kırıkkale'mizde ilk doz aşı oranı %75'in üzerine çıktı. İlk doz aşı oranına göre düzenlenen Covid-19 Risk Haritasında Kırıkkale'nin yeni rengi mavi. Risk rengini bugün değiştiren Şırnak'la birlikte, Kırıkkale'yi kutluyoruz. Bu oranlar, fazlasıyla, devam dozlarında da şart!" ifadelerine yer verdi.
30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 30 Ağustos tarihinde 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 13 bin 401 kişi ise iyileşti.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.22, 2'nci doz ortalaması yüzde 59,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 929 bin 111, 2'nci dozda 36 milyon 765 bin 581 ve 3'üncü dozda 8 milyon 394 bin 223 olmak üzere toplam 93 milyon 318 bin 338 aşı uygulandı.
"BU TABLOYU ARTIK DEĞİŞTİRELİM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" dedi.
4 İL DAHA MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ
Öte yandan Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük de mavi kategoriye dönen iller arasına girdi. Bakan Koca konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, " Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!" dedi.
29 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
29 Ağustos'ta 286 bin 425 koronavirüs testi yapıldı. Yeni vaka sayısı 17 bin 332 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısı da 255 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 11 bin 396 kişi ise iyileşti.
UYGULANAN AŞI DOZU SAYISI 93 MİLYONU GEÇTİ
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77, 2'nci doz ortalaması yüzde 59,02 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 797 bin 199, 2'nci dozda 36 milyon 636 bin 290 ve 3'üncü dozda 8 milyon 350 bin 826 olmak üzere toplam 93 milyon 4 bin 856 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 17.332. "Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur." demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" ifadelerine yer verdi.
İşte 29 Ağustos verileri...
28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 28 Ağustos'ta 290 bin 186 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 17 bin 912 olurken, vefat sayısı da 245 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 12 bin 175 kişi iyileşti.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 675 bin 684, 2'nci dozda 36 milyon 521 bin 647 ve 3'üncü dozda 8 milyon 299 bin 56 olmak üzere toplam 92 milyon 710 bin 374 aşı uygulandı.
"TEDBİRLER KONUSUNDA ALIŞKANLIKLAR SIKI DEĞİL"
Vatandaşlara uyarılarını sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerde sıkı davranılmadığını vurguladı ve "Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar." dedi.
İşte 28 Ağustos koronavirüs verileri:
27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 27 Ağustos'ta 295 bin 647 testte 18 bin 340 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 244 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 528 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,57, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,62 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 528 bin 894, 2'nci dozda 36 milyon 388 bin 775 ve 3'üncü dozda 8 milyon 268 bin 21 olmak üzere toplam 92 milyon 391 bin 3 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.
TEDBİR VE AŞI UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı" dedi.
İşte 27 Ağustos Kovid-19 tablosu:
26 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 26 Ağustos'ta 297 bin 68 testte 19 bin 616 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 205 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 247 bin 97, 2'nci dozda 36 milyon 145 bin 891 ve 3'üncü dozda 8 milyon 167 bin 707 olmak üzere toplam 91 milyon 747 bin 545 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.
"BU TABLO BURADA ÇOK UZUN KALDI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" dedi.
25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 25 Ağustos'ta 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.
AŞI SAYISI 91 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin 810 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.
"BEDELİNİ ÖDEYENLER VAR"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı. Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var." ifadesini kullandı.
25 Ağustos Tablosu: