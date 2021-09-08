Son dakika: 8 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 8 Eylül'e ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 914 koronavirüs vakası tespit edilirken, vefat sayısı da 262 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda toplum bağışıklığı vurgusu yaptı ve "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...