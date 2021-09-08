Son dakika: MEB’den çok önemli karar! Kronik hastalığı olanlar ve temaslılar...

UZAKTAN CANLI DERS

Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler evde veya hastanede yüz yüze eğitim almaya devam edecek olup bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacak. Bu öğrencilerden Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara evde veya hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak. Ayrıca bu öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.