Son dakika: Şike kumpasının temeli o maçta atılmış!

KUMPASIN TEMELİ O MAÇTA ATILDI

Lokman Yanık'ın Osman Çırak'la nasıl tanıştığı da dava sürecinde ortaya çıktı. Gerekçeli karara göre; Yanık, Osman Çırak'la 15 Temmuz darbe girişiminden sonra MİT'ten ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası alan M.B.A. tarafından 2010 yılındaki bir Galatasaray maçında tanıştırıldı. Şike kumpasının başlamasına neden olan rapora konu olan sözde iddialar, bu karşılaşmada Yanık'a iletildi. Yanık, Osman Çırak'la görüştüğüne ilişkin bir rapor hazırladı ve şike soruşturması başladı ancak, ilerleyen safhalarda Çırak, söz konusu bu ifadelerin rızası dışında eklendiğini söyledi.