DAEŞ’e yardım yapılarak ‘insanlığa karşı suç’ işlendi “Fransa istihbaratı Lahey’de yargılanabilir”

BU DAVA BİR DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Artık bu uluslararası bir suç. Sadece Fransız şirket değil, Fransız istihbaratı yöneticileri de Lahey'de yargılanabilir. Terörle küresel mücadelede bunun bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Uluslararası terör örgütlerinin finansal destek olmadan ayakta kalmaları mümkün değil. Türkiye her platformda yıllardır bunu söylüyor. DEAŞ ile en etkili mücadeleyi de Türkiye veriyor. Batılı ülkelerin de artık bu konuyu masaya yatırmaları, çifte standarttan vazgeçerek terörle mücadele konusunda Türkiye'ye destek vermelerini umuyorum.