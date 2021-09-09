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Giriş Tarihi: 9.9.2021 11:18 Son Güncelleme: 9.9.2021 11:22

Maganda dehşetine tutuklama

EMİR SOMER EMİR SOMER
Maganda dehşetine tutuklama

İstanbul’da araçla dolaşan 4 şehir magandası, laf attıkları iki kadını taciz etti. Tacizciler bir de kendilerine tepki gösteren kadınları araçtan inerek darp etti. İstanbul Polisi, olay yerinden kaçan saldırganlardan 3’ünü gözaltına aldı. Saldırganlardan 1’i tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 6 Eylül Pazartesi gecesi saat 03.30 sıralarında Esenyurt İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi Altınyıldız Sitesi'nin önünde yaşandı. İddialara göre; bir otomobilin içerisinde bulunan 4 kişi, sitenin önünde duran Nehir Gödek ve Merve Bayram isimli iki kadına laf atarak cinsel taciz içerikli kelimeler kullandı. Sözlü tartışma çıktı.

3'Ü HEMEN GÖZALTINA ALINDI

Ardından da tacizciler araçtan inerek iki kadına saldırdı ve kadınları darp etti. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale edince saldırganlar kaçtı. Cinsel Taciz, Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret soruşturması açıldı. Olay yerine gelen İstanbul Polisi; kaçan 4 şüphelinin açık kimliklerini belirledi. M.D., M.G. ve F.Ç. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Alkollü oldukları saptanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi ve 2'si "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.G. tutuklandı. Sercan Y. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Maganda dehşeti!

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Maganda dehşetine tutuklama
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