Maganda dehşeti!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 6 Eylül Pazartesi gecesi saat 03.30 sıralarında Esenyurt İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi Altınyıldız Sitesi'nin önünde yaşandı. İddialara göre; bir otomobilin içerisinde bulunan 4 kişi, sitenin önünde duran Nehir Gödek ve Merve Bayram isimli iki kadına laf atarak cinsel taciz içerikli kelimeler kullandı. Sözlü tartışma çıktı.



2'Sİ HEMEN GÖZALTINA ALINDI



Ardından da tacizciler araçtan inerek iki kadına saldırdı ve kadınları darp etti. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale edince saldırganlar kaçtı. Cinsel Taciz, Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret soruşturması açıldı. Olay yerine gelen İstanbul Polisi; 4 şüphelinin açık kimliklerini belirledi. Mustafa D. ve Fırat Ç. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü oldukları saptanan iki şüpheli de adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa G. ve Sercan Y. isimli iki şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.