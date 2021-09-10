Dev FETÖ operasyonunda 100 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi Faruk Terzi'nin, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu ve operasyondan 15 gün önce yurt dışına çıktığı belirlendi.

100 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı mükerrer soruşturma, 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle iptal edildi. 4 şüpheli delil durumu nedeniyle kolluk biriminden, 29 şüpheli itirafçı olduğu için serbest bırakıldı. Ayrıca 15 itirafçı faydasız bilgiler verdiği için tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Toplamda 143 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk oldu. 43 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 100 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar konumundaki 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



21 OPERASYONLA 3180 ÖRGÜT ÜYESİ DEŞİFRE EDİLDİ

Öte yandan FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanılarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlenen 21 operasyonda 3 bin 180 asker örgüt mensubunun deşifre edildiği, bunlardan 1399'unun tutuklandığı, 435'inin faydalı itirafçı olduğu da kaydedildi.