Son dakika haberi: Uçakları değil paraları uçurmuşlar

- TASARRUF REÇETESİ: THK Havacılık Vakfı ve Üniversitesi'yle ilgili değerlendirmeler ele alınarak, kurum bünyesindeki geniş yapı daraltılmalı, işlerin tek elden takibinin sağlanması, harcamalarda tasarrufa gidilmesi amacıyla Vakıf şirketlerinin kapatılması/ tasfiyesi sonrasında, THK Havacılık Vakfının durumu, THK Derneği'nin daha etkin ve verimli çalışabilmesi amacıyla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ele alınıp gözden geçirilmeli.

- ŞUBE SAYISI AZALTILSIN: Esas faaliyetlerin daha verimli gerçekleştirebilmesi, koordinasyon ve yönetim kolaylığı açılarından şube sayıları azami her ile bir şube olacak şekilde belirlenmeli. Bazı yerlerde çalışmalar temsilciliklerle yürütülmeli.