Ücretsiz diye tanıtılmıştı! Paralı çıktı

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açılan İzmit Belediyesinin yaptırdığı Çınar Çocuk Evi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güney, " "Bu kreş ücretsiz olacak gibi tanıtıldı. CHP Genel Başkanı da buna inanmış olacak ki, kreşin açılışında dar gelirlilere yeni bir imkân sağlanmış gibi konuştu. İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor, Genel Başkanlarına bile yanlış bilgi veriyorlar, gerçeği söylemiyorlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA İKİNCİ KEZ GOL ATIYOR

İzmit Belediyesi'nin Yeşilova Mahallesi'nde açtığı kreş için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de gönderme yapan Başkan Güney şunları söyledi: "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kendi genel başkanına 2.kez gol atıyor. Daha önce AK Parti döneminde yapılmış Sarısu Kampı'nı yeni diye kendisine açtırmıştı. Şimdi de ücretsiz diye Kemal Kılıçdaroğlu'na açtırılan kreşin aslında aylık bin TL ücreti olduğu ortaya çıktı. Eylül Ayı Meclis Toplantısında bizzat belediye yönetimi tarafından önerilen Anne-Baba çalışan çocuk için 1000 TL, anne çalışıyor-baba yok 750 TL, İkinci kardeş için %10 indirim (ilk çocuk 1000 TL, ikinci çocuk 900 TL), Belediye personeli çocukları için 950 TL, yarım gün 500 TL şeklindeki fiyat tarifesi herkes gibi bizleri de çok şaşırttı".

ÜCRETSİZ GİBİ TANITILDI

"İzmit Belediyesi bugüne kadar 1 milyar TL bütçe kullandı. Kocaeli'nin en büyük bütçeye sahip ilçesiyiz. Bunun yanında AK Parti döneminde yapılan Vadi İzmit Konutlarından 30 milyon TL geldi, 30 milyon daha gelecek. Kaldı ki, söz konusu kreşin kaba inşaatı AK Parti döneminde tamamlandı. Böyle bir bütçe ve bu imkânlarla bir kreşi ücretsiz yapmak ya da sembolik bir rakam belirlemek gerekirdi. Ama anlaşılan "Kreş yapmaya yoksul mahallelerden başladık" derken, niyet başkaymış. Aylardır bu kreş ücretsiz olacak gibi tanıtıldı. Sosyal sorumluluk projesi gibi algı yaratıldı. Ama karşımızda Genel Başkanına bile yanlış bilgi veren bir anlayış var. İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor". dedi