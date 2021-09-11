CHP ve HDP’den ortak düşmanlık: 6 yıl sonra aynı görüntüler...

CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yoğun tepkilerin ardından söz konusu canlandırmayı savunmuş ve, "Yani oradaki tepkiyi anlamış değilim. Türk kadını zincire vurulmadı mı?" demişti.

HDP ve CHP’nin ‘çarşaf’ düşmanlığı | Video

CHP VE HDP'NİN ZİHNİYET BENZERLİĞİ

CHP'li belediye başkanının sözleri sonrası akıllara HDP'li Gülten Kışanak geldi. Kışanak da, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir HDP etkinliğinde temsilen çarşaflı kadınlar zincire vurulmuş ve aynı mesaj verilmişti. Aradan geçen yıllarda da ÇYDD ve CHP'li belediyenin aynı etkinliği düzenlemesi zihniyet benzerliğini gözler önüne serdi.