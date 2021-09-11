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Giriş Tarihi: 11.9.2021 19:04 Son Güncelleme: 11.9.2021 19:04

CHP ve HDP'den ortak düşmanlık: 6 yıl sonra aynı görüntüler...

CHP ve HDP’den ortak düşmanlık: 6 yıl sonra aynı görüntüler...

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD'nin düzenlediği etkinlikteki 'Türk kadınının zincire vurulması' temsiline tepkiler sürerken, aynı skandalı 2015 yılında HDP'nin de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 6 yıl sonraki görüntüler CHP ve HDP'nin zihniyet benzerliğini de yeniden gözler önüne sermiş oldu.

Balıkesir'deki 'Zincire vurulan Türk kadını' skandalı konuşulmaya devam ediyor. HDP'nin de benzer bir skandalı; 2015 yılında gerçekleştirdiği görüntüler ortaya çıktı.

CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yoğun tepkilerin ardından söz konusu canlandırmayı savunmuş ve, "Yani oradaki tepkiyi anlamış değilim. Türk kadını zincire vurulmadı mı?" demişti.

HDP ve CHP’nin ‘çarşaf’ düşmanlığı | Video

CHP VE HDP'NİN ZİHNİYET BENZERLİĞİ

CHP'li belediye başkanının sözleri sonrası akıllara HDP'li Gülten Kışanak geldi. Kışanak da, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir HDP etkinliğinde temsilen çarşaflı kadınlar zincire vurulmuş ve aynı mesaj verilmişti. Aradan geçen yıllarda da ÇYDD ve CHP'li belediyenin aynı etkinliği düzenlemesi zihniyet benzerliğini gözler önüne serdi.

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CHP ve HDP'den ortak düşmanlık: 6 yıl sonra aynı görüntüler...
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