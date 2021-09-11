HDP ve CHP’nin ‘çarşaf’ düşmanlığı | Video

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD'nin düzenlediği etkinlikteki 'Türk kadınının zincire vurulması' temsiline tepkiler sürerken, aynı skandalı 2015 yılında HDP'nin de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 6 yıl sonraki görüntüler CHP ve HDP'nin zihniyet benzerliğini de yeniden gözler önüne sermiş oldu.