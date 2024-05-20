SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Bir günlük milli yas ilan edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran halkının acılarını paylaşmak adına bir günlük ulusal yas ilan edilmesi kararı alındığını açıkladı.
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