Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Bir günlük milli yas ilan edildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Bir günlük milli yas ilan edildi

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Bir günlük milli yas ilan edildi

20.05.2024 | 20:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran halkının acılarını paylaşmak adına bir günlük ulusal yas ilan edilmesi kararı alındığını açıkladı.

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