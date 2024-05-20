Başkan Erdoğan: "Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde olacağız" | Video
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren hainlerin, ihanetlerinin hesabını hukuk önünde verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "253 insanımızı şehit edenler gün yüzü göremeyecekler. Yurt dışına kaçan alçakların peşini de bırakmayacağız. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde olacağız" ifadelerini kullandı.
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