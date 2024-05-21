Bahçeli'den önemli açıklamalar: "HDP ve devamı kapatılmalıdır" | Video

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Anayasa mahkemesi HDP'nin kapatma davasını neden sürüncemede bırakmaktadır, HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır? HDP ve devamı kapatılmalıdır." dedi. Bahçeli, Gazze'nin Türkiye'nin meselesi olduğunu kaydederken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili de flaş mesajlar verdi.