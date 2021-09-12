Bakan Abdülhamit Gül’den 12 Eylül’ün yıldönümünde Ulucanlar’a ziyaret

Ulucanlar Cezaevi'ne getirildiğini, "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nda idamla yargılandığını söyleyen Satılmış, 14 yıl haksız yere hapiste yattığını, sonra davasının düştüğünü belirtti. Satılmış'ın "Kenan Evren'i mahkemeye verenlerden biriyim." ifadeleri üzerine Bakan Gül, "Rabb'im en iyisini versin, bu dünyada da öbür tarafta da. Zalimler gidiyor işte, biz sizi hayırla anıyoruz. Siz çektiniz, bunun tarifi zordur ama büyük bir zulüm. Rabb'im bir daha öyle sıkıntı yaşatmasın." dedi.