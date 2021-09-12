Son dakika! 12 Eylül'de işkence gördüğü cezaevini ziyaret etti... "13 yaşındaki bir kız çocuğunu getirip en adi işkenceleri yaptılar”

"13 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞUNU GETİRİP EN ADİ İŞKENCELERİ YAPTILAR DAYISININ YERİNİ SÖYLEMEDİĞİ İÇİN"

Mahir Damatlar, o dönem cezaevlerinde uygulanan işkencelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Ben sorgulanırken yanımda 16 yaşında Bekir Bağ isimli bir kardeşimizi şehit ettiler. Ben kendimden bahsedersem ona saygısızlık etmiş olurum, çünkü o işkencede öldürüldü. Sonra da götürdüler Mamak Cezaevi'ne, kendini astı, intihar etti diye ailesine haber verdiler. Bunun dışında Malatya'da Aydın Demirkol isimli öğretmen kardeşimizi işkenceyle öldürüp, 5. kattan aşağıya attılar. Mamak Cezaevi'nde Hüseyin Kurumahmut isimli kardeşimizi kafasında namaz takkesi var diye copla vurup şehit ettiler, hem de 1987 yılıydı. Bunların yanında kendimize yapılan işkenceyi anlatırsak haksızlık olur. Yanımıza 13 yaşındaki bir kız çocuğunu getirip en adi işkenceleri yaptılar. Bir tek şey istediler, dayısının yerini. Bunun için aklını oynattı o çocuk."