Bakan Soylu sınırda incelemelerde bulundu

ŞIRNAK
, Hakkâri ve Van
'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak göçmenlere karşı Türkiye-İran
sınırında her türlü önlemlerin alındığını belirtti. Hem Şırnak'ta hem Dicle'nin hem de Habur
ve Hezil çayının birleştiği Irak sınırında ilk etapta 34,5 kilometrelik bir set, aynı zamanda da bir duvar çalışması olduğunu belirten Soylu, "DSİ hazırlığını yaptı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
üzerinden çıkacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da burada TOKİ'nin yaptığı duvarlar gibi gerçekleştirecek. Hakkâri'de şu anda yine yaklaşık 43 kilometrelik bir duvarımız söz konusu. Bu da Esendere'den başlayan Hakkâri- İran sınırı. Şu ana kadar 15,5 kilometresi bitti, 4,5- 5 kilometre daha, 20 kilometreyi tamamlayacak bir sınır duvarını bu yılsonu itibarıyla gerçekleştireceğiz. Elektro- optik kulelerin dışında, sınır duvarlarında termal kameralar, fiber optik kablolar ve hareket algılayıcı kameralar, bunların aynı zaamanda karakollara eş zamanlı yansıtılması olarak teknolojik bir sistem de kuruldu. Eğer tedbirleri almasaydık, 1 milyon 250 bin kaçak göçmen Türkiye'ye gelmiş olacaktı. Şu anda sınırımızın hemen öteki tarafında 2 milyon kaçak Afgan göçmen var. Kaçak göçmenlerin güzergâhlarında alarm halindeyiz" dedi. SABAH