İ.Ü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ufuk Uras: 12 Eylül ruhuna son darbe 15 Temmuz’da vuruldu



9 MART CUNTASI'NIN HAYALİ SOLDA HALA YAŞIYOR

-Türkiye solu zaman zaman darbeler ve cuntalarla anıldı. Solun Türkiye'de bir demokrasi sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?

Türkiye solunun tamamını aynı sepete koymak uygun olmayabilir. Sadece Türkiye solunda değil genel Türkiye siyasetinde İttihat Terakki zihniyetinin yaşamaya devam ettiğini görürsünüz. İttihat Terakki 19. yüzyılda kaldı ama, o kodlar hala devam ediyor. Babıali baskınında İttihat Terakki'nin yanında yeraldığınız sürece darbelere karşı inandırıcı olamazsınız.

Bizim bu Jöntürk jakoben geleneği sorgulamamız lazım. Bakın 27 Mayıs darbesinin üzerinden 60 sene geçti. CHP yeni yeni sorgulamaya başladı. 9 Mart cuntası çizgisi, Mihri Belli'nin MDD çizgisi, kendini güncelleyerek günümüzde yaşamaya devam ediyor.

-9 Mart cuntasının ruhu Türkiye solunda hala yaşıyor mu?

Evet hala yaşıyor. Bizim siyasi varoluşumuz zaten bu çizgiden kopmakla başladı.

MUHALİF DE OLSANIZ 15 TEMMUZ DARBESİNE KARŞI ÇIKACAKSINIZ

-CHP ve Türkiye solu, halkın 15 Temmuz direnişine mesafeli kaldı hatta beğenmedi, zaman zaman itibarsızlaştırmaya çalıştı. Bunun sebebi sizce neydi?

15 Temmuz çok heyecan verici bir halk direnişi. Türkiye'de Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin diyenlerle, Erdoğan kalsın da nasıl kalırsa kalsın diyenler arasında bir gri alan var. Bunu da görmek gerekiyor. Ama 15 Temmuz gecesi tankları alkışlayanlar oldu. 15 Temmuz darbe girişimini kategorik olarak eleştireceksiniz. İktidara eleştirileriniz olabilir. Ama bu 15 Temmuz darbe girişimine karşı olmanızın önüne geçmemeli. Seçimle gelen bir iktidarın demokratik meşruiyetini sorguladığınız takdirde kendinizi sorgulamış olursunuz. İttihat Terakki'den bu yana "kurtarıcı" ideolojisinden kurtulamıyoruz.