16 aileye son model traktör

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde, tarihin en büyük yangınından sonra evleri, eşyaları, araçları yanan, hayvanları telef olan vatandaşların yaraları sarılıyor. Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yangın afetinden zarar gören çiftçilere Traktör bağışı çağrısı yapılmasının ardından, yangında traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktörleri teslim edildi.
Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen teslim törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti
Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın
, Tuba Vural Çokal
, TÜMOSAN
Genel Müdürü Halim Tosun
ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
25 TRAKTÖR YANDI
Teslim töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapılacak. Antalya'da Muğla
'da değişik bölgelerde büyük yangınlar oldu. Manavgat'ta yangın 11 gün sürdü. Kalemler
mahallesinde çiftçilerimiz traktörlerinin yandığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimat verdi. Birkaç gün içinde 4 traktör geldi. Toplam 25 traktör Antalya'da yanmıştı. Bir vatandaşımız traktörünün kaydının dahi olmadığını söyleyerek, almaktan feragat etti. 4 vatandaşımız da traktör almak yerine bedellerinin ödenmesini istedi. AFAD
, bu bedelleri ödedi. Bugün 16 traktörün dağıtımını yapıyoruz. Traktörleri hibe eden iki firmamıza teşekkür ediyoruz. TÜMOSAN ve Türktraktör
'e teşekkür ediyoruz" dedi.