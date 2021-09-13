Halkın sağlığını askıya aldınız! Hamidiye su skandalı İBB Meclisi’nde

"HALKIN SAĞLIĞINI ASKIYA ALIYORSUNUZ"

Toplantıda AK Parti grubu adına konuşma yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, SABAH gazetesinin ortaya çıkardığı Hamidiye diye çeşme suyu satılması skandalına değinerek, "Halkın sağlığını askıya alıyorsunuz. Hamidiye Suyu... Bu suyu açıp içmek istediğinizde aklınıza şu gelir.. Hamidiye Sultan Abdulhamid Han'ın bize hediyesi.. Bu tarihi su gerçekten damak tadı itibariyle çok güzel, sağlık açısından çok kıymetli bir su.. Tam böyle Hamidiye suyu içtiğinizi zannederken bir yerden bir ses geliyor ki 'O suyu içme o su kuyu suyu' diyor. Kimin suyu? Bir ilçenin CHP'den belediye başkan adayı olmuş kişinin eşinin illegal açmış olduğu kuyudan Hamidiye'nin aldığı su... Hani partizanlık yapmıyor ya arkadaşlar, çok düzgünler ya, Allah aşkına ya bari şu Hamidiye'nin markasına saygı duyun be.. Hadi partizanlığınızı, yolsuzluğunuzu, şunları, bunları... Onların hesabını millet size sorar. Bari şu güzel suyun ruhuyla oynamayın. Bu bize emanet... Tarihten emanet... Maalesef halkın sağlığını da askıya aldınız. İstanbulluların sağlığını nasıl askıya aldığınıza en güzel örneklerden biri kuyu suyunu Hamidiye suyu diye insanlara satmanızdır. Partizan ihaleler yaptığınızı artık sağır sultan duydu. Bunlardan birisi de Hamidiye Suları konusunda yaşandı.