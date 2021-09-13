Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılı itibarıyla görülmeye başlanan koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Özellikle farklı ülkelerde mutasyona uğrayan virüs uzun süre can almaya devam etti ve halen kontrol altına alınması için büyük bir mücadele veriliyor. Dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 bugün itibarıyla 4.6 milyonun üzerinde cana mal oldu.

Her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı kovid savaşında ilaç devi ve Biontech'in ortağı olan Pfizer'den çok konuşulacak bir aşı itirafı geldi. Şirket yetkilileri yaptıkları son dakika açıklamasında Şahin ve Türeci'ye"Bu iş yürümeyecek arkadaşlar" dediklerini açıkladı.