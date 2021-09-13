Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ’Yüz yüze eğitim’ açıklaması!

15 bin yeni ek atama kararıdır bu. 2020 KPSS'ye giren öğretmenlerimiz istiyor ki sadece puanları biz kullanalım. Bizim MEB olarak KPSS'ye girenler arasında aleyhte davranamayız. Açıkladığımız takvimde süresi geçmemiş olan tüm adaylarımıza başvuru hakkı tanıdık. MEB olarak atayacağımız her alanda en yüksek puanlı olan öğretmeni dahil etmek istiyoruz. Tepkileri anlayışla karşılıyorum ama en adil olanı yapmaya çalıştık.