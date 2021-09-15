6’ncı Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Turkuvaz Medya’ya 3 ödül birden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6. Anadolu Medya Ödülleri" programında konuştu. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri töreninde, Hilal Kaplan'a Yılın Kitabı Ödülü, Lamia Ayhan'a Yılın Muhabiri, Kenan Kıran ve Abdurrahman Şimşek'e Yılın Haber Ekibi Ödülü takdim edildi

Başkan Erdoğan, medya mensuplarına ve medya kuruluşlarına bu tarihi süreçte çok önemli görevler düştüğünü belirterek, "Milletimize hakikatleri göstererek Türkiye'nin bu hayati sınamadan başarıyla çıkmasına katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha Anadolu Medya Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kurumlarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Turkuvaz Medya'da ödül kazanan isimler şu şekilde;



Yılın Kitabı - Hilal Kaplan (Ailenin adı yok)





Yılın Muhabiri: Lamia Ayhan (A Haber)







Yılın Haber Ekibi: Kenan Kıran- Abdurrahman Şimşek