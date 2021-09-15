Video Haber 6’ncı Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden | Video

6’ncı Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden | Video

6’ncı Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden | Video
15.09.2021 | 23:28

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Başkan Erdoğan, ‘6’ncı Anadolu Medya Ödülleri’ programına katıldı. AYD tarafından düzenlenen "6. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Sabah Gazetesi'nden Hilal Kaplan, Kenan Kıran ve Abdurrahman Şimşek ödüle layık görüldü.

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