



Eğer önlem alınmazsa yağmurların başlaması ile birlikte burada büyük bir facia kaçınılmaz olacak. Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturalı neredeyse 30 ay oldu. Bu süreçte Harmandalında toprak kayması nedeniyle binlerce hektarlık alanda derin çatlaklar oluştu. 6 ev ile bir hayvan ağılı heyelanın etkisiyle oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Burada yaşayan insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldıkları için mağdur oldu. Evleri boşaltıldığı için zor günler geçiren insanlara bir geçmiş olsun bile demedi" dedi.