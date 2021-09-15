Mine Kırıkkanat’ın vasiyeti sosyal medyada gündem oldu: Cesedim keşke yakılsa

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabundan yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Kırıkkanat, 'Vasiyetimdir' başlıklı paylaşımında, "Diyaneti eleştirenlere, 'cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın' gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!" dedi.
"CENAZENİZDE NE İSTERSİNİZ?"
Kırıkkanat'ın paylaşımına takipçileri de tepkisiz kalmadı. Bir kullanıcı Kırıkkanat'a, "Cenazenizde istemediklerinizi söylemişsiniz peki yerine ne istersiniz?" şeklinde bir soru yöneltti.
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat’tan skandal tweet: Cenazeme imam istemiyorum | Video
"KEŞKE KREMATORYUM OLSA DA YAKILSA CESEDİM"
Takipçisinden gelen soruyu yanıtlayan Kırıkkanat, "Şarkılarla türkülerle uğurlanacağım, yakınlarım biliyor ne yapılması gerektiğini. Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİSENE HAKARET ETTİ: IQ KAÇ SİZDE?
Başka bir takipçisinin, "Amaçları tahrik etmek, dine saldırtmak, bundan prim yapmak, sazan gibi düşüyorsunuz. Cenaze bir kamu hizmeti ,imam devletin memuru, maaşını millet ediyor, bu kamu hizmetini vermek zorunda" şeklindeki yorumuna da cevap veren Kırıkkanat, hakaret içerikli ifadeler kullandı. Kırıkkanat, "IQ kaç sizde? Reddediyorum diyorum, ret!" dedi.
TÜRK MİLLETİNE HAKARET ETMİŞTİ
Kırıkkanat daha önce yaptığı bir açıklamada, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek. Hatta İran'da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor." ifadelerini kullanarak Türk Milletine hakaret etmişti.