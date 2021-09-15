Mine Kırıkkanat’ın vasiyeti sosyal medyada gündem oldu: Cesedim keşke yakılsa

TÜRK MİLLETİNE HAKARET ETMİŞTİ

Kırıkkanat daha önce yaptığı bir açıklamada, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek. Hatta İran'da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor." ifadelerini kullanarak Türk Milletine hakaret etmişti.