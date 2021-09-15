Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat’tan skandal tweet: Cenazeme imam istemiyorum | Video
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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından vasiyetini paylaştı. Cenazesinde imam, hafız, musalla taşı, yeşil yemeni istemediğini belirten Kırıkkanat, cenazesinde tek kelime Arapça kelime geçmemesini istediğini belirtti. Kırıkkanat ayrıca cenazesi için "Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" ifadelerini kullandı. Kırıkkanat, geçtiğimiz dönemlerde Türk halkına hakaret etmiş, Atatürk için ise "O benim ilahım, artık Atatürk'e tapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.