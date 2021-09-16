Son dakika | HÜRKUŞ’un bilgilerini böyle satmışlar!

İHALELERE 'FIRSAT' DEMİŞ

Emre Özlük'ün aldığı bilgileri ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki ihaleleri 'fırsat' olarak tanımladığı kaydedilen iddianamede şu ifadeler yer verildi:

"Emre Özlük'ün yurtdışında savunma sanayi sektöründe şirket çalışanı olduğu değerlendirilen ve bu sektör ile ilgili olarak görüşme yapmak ve bilgi almak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu olan ve kimliği tespit edilemeyen şahıs ile gün içerisinde nerelere gidip kimlerle görüşecekleri ve ihaleler ile ilgili de birtakım görüşme yaptıkları, girecekleri ihalenin şartlarını öğrenip bu şartlar doğrultusunda hazırlık yapmak istediğini ve böylelikle ihaleyi alma olasılıklarının yüzde 75 olması gerektiğini, ihale ile ilgili Emre özlük'ün haber aldığı kişinin kendilerine her detayı anlatmasını istediğini, önceden alacakları bu tarz bilgilerden sonra Savuma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleler ile ilgili "fırsat" diye bahsettikleri değerlendirilmektedir."