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Giriş Tarihi: 17.9.2021 11:20 Son Güncelleme: 17.9.2021 11:25

CHP'li Vahap Seçer'den vatandaşlara skandal sözler! "Herkes haddini bilsin"

CHP’li Vahap Seçer’den vatandaşlara skandal sözler! Herkes haddini bilsin

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ziyarette bulunduğu bir kahvede vatandaşları azarladı. Başkan Seçer'in "Sessiz olun. Biraz saygılı olun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin." sözleri vatandaşlar tarafından tepki çekti

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) çok yavaş sürdürdüğü altyapı çalışmaları nedeniyle aylardır tüm sokakları delik deşik olan Çay Mahallesinde vatandaşlar tepki gösterdi.

CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den vatandaşlara azar: "Herkes haddini bilsin" | Video



"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir kahvehanede kendisini sessizce dinlemeleri için vatandaşları azarladı: "Sessiz olun. Biraz saygılı olun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin."

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vatandaşa had bildirmeye kalkan ifadeleri de tepki çekti.

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CHP'li Vahap Seçer'den vatandaşlara skandal sözler! "Herkes haddini bilsin"
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