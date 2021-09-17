CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den vatandaşlara azar: "Herkes haddini bilsin" | Video

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) çok yavaş sürdürdüğü altyapı çalışmaları nedeniyle aylardır tüm sokakları delik deşik olan Çay Mahallesinde vatandaşlar tepki gösterdi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir kahvehanede kendisini sessizce dinlemeleri için vatandaşları azarladı: "Sessiz olun. Biraz saygılı olun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin." CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vatandaşa had bildirmeye kalkan ifadeleri de tepki çekti.