Video Haber CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den vatandaşlara azar: "Herkes haddini bilsin" | Video

CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den vatandaşlara azar: "Herkes haddini bilsin" | Video

CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den vatandaşlara azar:
17.09.2021 | 11:05

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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) çok yavaş sürdürdüğü altyapı çalışmaları nedeniyle aylardır tüm sokakları delik deşik olan Çay Mahallesinde vatandaşlar tepki gösterdi.

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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir kahvehanede kendisini sessizce dinlemeleri için vatandaşları azarladı: "Sessiz olun. Biraz saygılı olun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin." CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vatandaşa had bildirmeye kalkan ifadeleri de tepki çekti.

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