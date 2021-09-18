İçişleri’nden yeni uygulama: Kaan Projesi! Konut sitelerinin güvenliklerine eğitim veriliyor

İSTANBUL'DA 6 BİN 600 KONUT GÜVENLİĞİNE EĞİTİM VERİLDİ

KAAN projesi kapsamında başta İstanbul olmak üzere ülke genelindeki konut siteleri ve benzeri yerlerde bulunan özel güvenlik görevlilerine ve apartman yöneticilerine de eğitimler veriliyor.Bu kapsamda İstanbul Esenyurt'ta sitelerin güvenliğine yönelik olarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri ve AFAD eğitmenleri tarafından başta Esenyurt İlçesi olmak üzere İstanbul'daki 1.774 sitede görevli 9 bin 560 özel güvenlik görevlisinden 6 bin 600'üne, 3.704 genel kolluk personeli ile 861 site ve apartman yöneticisine eğitim verildi. Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana'daki sitelerde görevli 3.117 site güvenlik görevlisi ile 780 genel kolluk görevlisi de KAAN projesi kapsamına alındı. Proje kapsamında, 4 bin 138 site özel güvenliği, 1.454 genel kolluk görevlisi, 1.712 site ve apartman yöneticisine yönelik eğitimler de 30 Eylül tarihine dek sürecek.