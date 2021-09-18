Kocaeli Gebze
'de TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK
, Bilişim Vadisi
ve HAVELSAN
işbirliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
, sanatçı Mirkelam
'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle "Konum atın geliyorum gençler" karşılığını vererek mücadelenin dördüncü gününde yarışmacıların heyecanına ortak oldu.
Sosyal medya ortamında başlayan mesajlaşma Bilişim Vadisi'nde sona erdi. Yarışmada Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
HEDEF DÜNYADA BAŞARI
Takımların talebi üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır Araç" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesi
'nin "Racing Driverless" aracı için geri sayımla yarışı başlattı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Bayraktar "Otomotivdeki en büyük devrim, şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden dönüyor. Bu süreçte en önemli konu insan kaynağı. Genç kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada dünya çapında önemli noktaya getireceğini, önemli başarılara imza atacağını değerlendiriyoruz" dedi. Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne oluyor. 13 Eylül'den bu yana Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlarda genç yetenekler hünerlerini sergiliyor. Yarışma, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmeyi amaçlıyor.
Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Bu sene özgün araç ve hazır araç kategorilerinde düzenlenen yarışlarda takımlardan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması bekleniyor. Takımlar, şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergiliyor.