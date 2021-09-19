İğrenç sözleri büyük tepki toplamıştı... Prof. Dr. Celal Şengör hakkında flaş gelişme

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında gülerek anlatmış, skandal ifadeler sosyal medyada bir anda tepkiye neden olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü,'nden açıklama geldi.

OLAYI BÖYLE ANLATMIŞTI

Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, bu öğrencisinin kız olduğunu vurguladı. Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şarşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.

Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

İTÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği anları anlatan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı. İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken kamuoyuna "sabırlı" olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır" denildi

Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım

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