O gün gazi olduk bugün şehit oluruz

Bugün 19 Eylül, vatani görevlerini ifa ederken çekinmeden canlarını siper eden, yaşayan efsanelerden kahraman gazilerin günü... Vatan için kimisi kolunu, kimisi bacağını, kimisi gözlerini veya çeşitli uzuvlarını kaybetti. Hepsinin hayalleri vardı ama 'önce vatan' dediler. O kahramanlardan Hakkâri Şemdinli'de mayın patlaması sonucu yürüme yetisini kaybeden gazi Mehmet Eğin
, Kore
'ye gönüllü giden ve süngü ile yaralanan gazi Umut Sönmez
, 15 Temmuz hain darbe
girişiminde "Vatan elden gidiyor" diyerek sokağa çıkan ve vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan gazi Durak Deniz
, Kıbrıs
gazisi Edip Bayrak
ve Tunceli
'de askerliğini yaptığı sırada çatışmada yaralanan gazi Mehmet Akdağ
, SABAH
'a konuştu.
ŞARAPNEL PARÇALARIM GURUR KAYNAĞIM
Gazi Durak Deniz
(42), 15 Temmuz
hain darbe girişiminde "Vatan elden gidiyor" diyerek eline aldığı Türk bayrağı ile soluğu Genelkurmay Başkanlığı
önünde aldı. Deniz: Gazi olduğumu bana hissettiren şarapnel parçalarım ve madalyam benim gurur kaynağım. Ölümü göze alarak sokağa çıkmıştık. Rabbim bir daha yaşatmasın ama o gece gazi oldum, gerekirse şehit olur vatanımızı kimseye kaptırmayız. Gazi olduktan sonra gaziliğin maneviyatını yaşamaya başladım. Devletimiz, tüm gazilerimize gereken ilgi ve alakayı gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Hatırlanmak, değer görmek çok güzel.
HAYALLERİMİ ÇALDIRAN HDP KAPANSIN
Gazi Mehmet Eğin
: HDP
'nin kapatılmaması yaralarımızı deşiyor. Dağa kaçırılan masum çocuklar ve Diyarbakır anneleri en büyük delil. Ne mutlu ki 32 evladımız ailesine kavuştu, dileğimiz hepsinin teslim olması
Kıbrıs Gazisi Edip Bayrak (68):
Devletimiz var olsun, bizleri asla unutmadı ve madalyalarımızı vererek bizleri onurlandırdı. Gazilik çok şerefli ve gururlu bir şey. Göğsümde gururla taşıdığım madalyamın verdiği huzur ve mutluluğu kelimelerle anlatamam. Rabbim şehitlik ve gaziliği herkese nasip etmiyor. Vatanım için çağırsalar bu yaşımda tekrar askere gider, düşmana geçit vermem.
Gazi Mehmet Akdağ (46):
Ben gazilere son 15-20 yıldır değer verildiğini gördüm. Allah devletimizden razı olsun. Bizleri unutmadığı için minnettarız. O gün gazi oldum ama bugün çağırsınlar şehit olurum.
ÇAĞIRSINLAR SURİYE'YE DE GİDERİM
KORE GAZISI
Umut Sönmez (89) askerlik görevini kahramanca tamamladı. Gazi Sönmez, vatana kavuşunca evlendi. 1973'te gazilik unvanı verildi. Madalyalarını gururla göğsünde taşıdığını ifade eden gazi Sönmez, "Ülkem için şehit olurum. O zamanlar Kore'ye gitmiştim, şimdi ister Suriye ister Kore fark etmez dünyanın bir ucuna bayrağımın uğruna şehit olmaya bu yaşımda koşa koşa giderim" şeklinde konuştu.