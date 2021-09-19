O gün gazi olduk bugün şehit oluruz! Gaziler haftasında duygularını sabah’a anlattılar





MADALYAMIN GURURU ANLATILMAZ



Kıbrıs Gazisi, devlet çağırdığı an tereddüt etmeden yine gideceğini söyleyerek, "Devletimiz var olsun bizleri asla unutmadı ve madalyalarımızı vererek bizleri onurlandırdı. Gazilik çok şerefli ve gururlu bir şey. Göğsümde gururla taşıdığım madalyamın verdiği huzur ve mutluluğu kelimelerle anlatamam. Rabbim şehitlik ve gaziliği herkese nasip etmiyor. Vatanım için çağırsalar bu yaşımda tekrar askere gider düşmana geçit vermem" değerlendirmesinde bulundu.





ACILARIMI VATAN AŞKI İLE UNUTUYORUM



Gazi Mehmet Akdağ(46), askerliğini er olarak Tunceli Hozat'ta yaptığı sırada pusuya düştü. Teröristlerle girdikleri çatışmada 4 kurşunla yaralandı. Kendisi ile birlikte 3 arkadaşı daha yaralandı. 8 ay tedavi gördükten sonra iyileşen Gazi Akdağ, iyileştikten 1 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu. Gazi Akdağ, kemiklerinde kurşun parçaları kaldığı için kış aylarında ve ayakta durduğu zaman zorluk yaşıyor. Yaşadığı ağrı ve acıları vatan sevgisinin dindirdiğini belirten Gazi, "Gazi olmak çok güzel bir duygu. Gazilik saygınlığı çok farklı bir durum. Devletimiz gazilerin her ihtiyacını karşılıyor. Ziyaretlerimize geliyor, arayıp soruyorlar. Daha önceleri devletin gazilere verdiği önem ve değer bu kadar değildi. Ben gazilere son 15-20 yıldır değer verildiğini gördüm. Allah devletimizden razı olsun. Bizleri unutmadığı için minnettarız. O gün gazi oldum ama bugün çağırsınlar şehit olurum" diyerek duygularını dile getirdi..